Mundial'2022: Seleção angolana, de Pedro Gonçalves, arranca fase com derrota

A seleção angolana de futebol, orientada pelo português Pedro Gonçalves, perdeu esta quarta-feira diante do Egito 1-0, no Cairo, em jogo da primeira jornada do grupo F de apuramento para o mundial do Qatar, em 2022.

O único golo da partida foi apontado por Zizou, de penálti, aos quatro minutos.

Após o golo sofrido, os 'Palancas Negras' lançaram-se ao ataque, mas desperdiçaram várias ocasiões de golo e, consequentemente, a oportunidade de vitória no terreno da seleção adversária.

Os angolanos reclamaram ainda de um penálti não assinalado pelo quarteto de árbitros do Mali.

Angola regressa a Luanda no sábado, 4 de setembro, onde, três dias depois, defronta a Líbia para a segunda jornada do grupo F da zona africana de apuramento.

Antes do jogo frente ao Egito, o selecionador angolano Pedro Gonçalves lamentou o pouco tempo que tem para preparar a equipa, alertando que o facto teria implicações negativas sobre o grupo de trabalho às suas ordens.

Para o mesmo grupo, também esta noite, a Líbia ganhou ao Gabão, de Pierre-Emerick Aubameyang, por 2-1, e lidera o grupo F com o Egito, três pontos para cada lado. Angola e Gabão ainda não pontuaram.