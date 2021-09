Mundial´2022: potências e Haaland vivem noite de glória e muitos golos

Depay foi outro dos que se destacou muito no capítulo individual

Foi uma noite de poucas surpresas nos principais jogos de qualificação europeia para o Mundial de 2022. As principais seleções ganharam e Haaland voltou a levar a Noruega às costas.

O avançado do Dortmund fez hat-trick no triunfo norueguês sobre Gibraltar, por 5-1. Thorstvedt e Sorloth marcaram os restantes golos da seleção que lidera o seu grupo juntamente com os Países Baixos, que também golearam, neste caso por 6-1, sobre a Turquia, com Depay a fazer três golos e uma assistência.

Em Paris, a França bateu a Finlândia, por 2-0, com Griezmann a bisar. O avançado do Atlético de Madrid alcançou Platini e chegou aos 41 golos pela seleção, que neste apuramento lidera com três vitórias e três empates.

A Dinamarca continua absolutamente imparável. A semifinalista do último Europeu goleou Israel, por 5-0, e chegou aos seguintes números: seis jogos, seis vitórias, 22 golos marcados, nenhum sofrido. Impressionante!