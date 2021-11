Mundial'2022: Portugal no purgatório do play-off e Espanha sofre até ao fim

Portugal e Espanha tiveram sortes diferentes nos últimos minutos da derradeira jornada da fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial'2022

Portugal caiu no play-off", com o golo de Aleksandar Mitrovic, aos 90, que colocou a Sérvia no campeonato do mundo pela terceira vez, enquanto Morata selou o 16.º apuramento espanhol, 11.º seguido, aos 86 da receção à Suécia.

Em Sevilha, no Estádio Olímpico, La Roja sofreu para levar de vencida a Suécia, por 1-0, ganhar o Grupo B e carimbar a presença no Catar, relegando a Suécia para o perigo do play-offs entre os 10 segundos classificados e duas seleções provenientes da Liga das Nações.

Não foi brilhante, mas ainda assim bem melhor do que Portugal, que entrou a ganhar, com um golo no segundo minuto, mas acabou por perder por 2-1, mesmo no cair do pano, quando lhe bastava empatar.

Há sete anos que Portugal não perdia em casa nas qualificações e entrou no Estádio da Luz, em Lisboa, como amplo favorito, estatuto que reforçou com o golo madrugador de Renato Sanches.

A vitória e o primeiro lugar no Grupo A pareciam muito bem encaminhados mas a seleção lusa enredou-se na gestão do resultado, o que correu mal.

A Sérvia não abdicou da luta, empatou aos 33 minutos, por Tadic, e adiantou-se, aos 90, por Mitrovic, inexplicavelmente 'solto' nas costas da defesa adversária. Com mérito, a Sérvia batia pela primeira vez Portugal.

Um desfecho que fica, no entanto, marcado por um golo mal anulado a Portugal no jogo disputado na Sérvia, que então teria valido a vitória e agora o apuramento.

Depois do nulo caseiro ante Portugal, a República da Irlanda fechou em grande o grupo, com 3-0 no Luxemburgo. Deu para fugir ao quarto lugar, o que é francamente animador para os irlandeses.

Duffy (67), Ogbene (75) e Robinson (88) apontaram os golos dos visitantes.

A Sérvia venceu o agrupamento grupo, com 20 pontos e segue para a fase final do Mundial. Portugal é segundo, com 17, e vai aos 'play-offs', em março. Seguem-se na tabela República da Irlanda (nove), Luxemburgo (nove) e Azerbaijão (um).

Em Sevilha, a história teve um final feliz para a Espanha, o que não esconde que a "La Roja' foi sempre pouco perigosa e não 'convenceu' ninguém.

A chave do sucesso estava no banco - Alvaro Morata entrou aos 59 (para o lugar do sportinguista Sarabia) e aos 86 marcou, a recargar um primeiro 'tiro' de Dani Olmo à trave da baliza sueca.

O empate chegaria para o apuramento dos espanhóis, mas pairou sempre no ar o perigo potencial de um golo dos nórdicos, que no entanto sempre falharam o acerto no contra-golpe.

A Espanha termina o grupo com 19 pontos e a Suécia com 15. Fora das contas do Mundial2022 já estavam a Grécia (10), a Geórgia (sete) e o Kosovo (cinco).

Para despedida, a Grécia, com o benfiquista Vlachodimos na baliza, empatou 1-1 em casa com o Kosovo. Os golos foram de Masouras (44) para os helénicos e de Rrahmani (76) para os kosovares.