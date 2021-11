Mundial'2022: play-offs intercontinentais decididos a uma mão e em campo neutro

Anúncio feito esta sexta-feira pela FIFA.

A FIFA anunciou esta sexta-feira que, ao contrário do habitual, os play-offs intercontinentais de apuramento para o Mundial serão disputados a uma mão e em campo neutro.

Estarão envolvidas quatro seleções, uma da CONMEBOL (América do Sul), uma da CONCACAF (América do Norte e Central), uma da AFC (Ásia) e uma da Ocêania (OFC) e o sorteio do alinhamento dos dois jogos de play-off intercontinental vai decorrer no mesmo dia (26 de novembro) do sorteio dos play-offs da UEFA, onde estará Portugal.

Os play-offs intercontinentais, que vão apurar as duas últimas equipas para o Mundial'2022, no Catar, estão marcados para os dias 13 e 14 de junho.