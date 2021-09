Mundial´2022: Piqueti bisa na vitória da Guiné-Bissau

Seleção é a primeira classificada do grupo de apuramento

A Guiné-Bissau, com Piqueti a bisar na partida, bateu hoje por 4-2 o Sudão e isolou-se no comando do grupo I da qualificação africana para o Campeonato do Mundo de futebol de 2022.

Depois de empatar na primeira jornada com a Guiné-Conacri, os comandados de Baciro Candé foram ao Sudão para conseguir uma vitória clara, em que brilhou a estrela maior da equipa, Piqueti, jogador do Al-Shoulla, da Arábia Saudita, e que já passou em Portugal pelo Marítimo, Académica, Sporting de Braga e Gil Vicente.

Com o jogo entre a Guiné-Conacri e Marrocos adiado, devido à instabilidade na Guiné-Conacri, a Guiné-Bissau atinge os quatro pontos, mais um do que Marrocos.

Em Umn Durman, os guineenses resolveram muito cedo a partida, com os golos de Piqueti (oito e 39) e Fréderic Mendy, jogador do Vitória de Setúbal (11).

Na segunda parte, Mohamed Abdel Raman reduziu, aos 54, antes de Mama Baldé voltar e colocar a diferença nos três golos, aos 82 minutos.

Já nos descontos, aos 90+2, Mohamed Abdel Raman fixou o resultado em 2-4.

A Guiné-Bissau volta a jogar a 5 de outubro, em Marrocos.