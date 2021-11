Mundial´2022: Morata confirmou bilhete espanhol para o Catar; Suécia joga play-off

Empate bastava para que La Roja seguisse em frente, mas Morata garantiu apuramento

A Alemanha, o Brasil, a Dinamarca, a Bélgica e a França já tinham garantido apuramento, para além do anfitrião, mas este domingo trouxe decisões e qualificação para mais duas seleções. Espanha e Sérvia estão no Catar.

Os espanhóis precisavam apenas de um empate, em casa, diante da Suécia, mas venceram mesmo, por 1-0, com um golo de Morata, a quatro minutos do final, a fazer a diferença e a atirar a Suécia para o play-off.

Quanto à Sérvia, venceu Portugal no Estádio da Luz, por 1-2, depois de ter entrado praticamente a perder, com o golo de Renato Sanches. Tadic, ainda na primeira parte, e Mitrovic, ao minuto 90, carimbaram um triunfo por 1-2 que leva os sérvios para o Catar e a seleção lusa para o play-off.

Campeã do mundo em 2010, na África do Sul, a Espanha conta 15 presenças em fases finais do Mundial, sem falhar nenhuma edição desde 1978. Em 2018, não foi além dos oitavos de final, fase em que foi eliminada pela Rússia, no desempate através de grandes penalidades.