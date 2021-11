Mundial´2022: Macedónia do Norte vence e segura ida aos play-offs

Triunfo por 3-1, diante da Islândia, atira a Roménia, definitivamente, para fora do Catar

A Macedónia do Norte sofreu, mas segurou o segundo lugar de acesso aos play-offs para o Mundial´2022 de futebol, ao vencer hoje em casa a Islândia, por 3-1, na última jornada do Grupo J de apuramento.

Com a Alemanha já apurada, as últimas contas do grupo centravam-se na Macedónia do Norte e Roménia, separadas apenas por um ponto, para ver qual delas conseguia chegar à vaga para os play-offs, a disputar em março.

As duas equipas estiveram a vencer praticamente a partir do mesmo minuto, a Macedónia do Norte frente à Islândia e a Roménia na visita ao Liechtenstein, mas os macedónios ainda perderam momentaneamente o segundo lugar.

No final, acabaram por vencer por 3-1, com um "bis" do "napolitano" Elif Elmas (65 e 87 minutos), quando o resultado estava 1-1, permitindo que a equipa continue a sonhar com a ida ao Mundial´2022.

A Islândia, que ficou reduzida a 10, por duplo amarelo e expulsão de Johannesson, aos 79 minutos, terminou o grupo num dececionante quinto lugar, depois de ter feito a sua estreia em Mundiais em 2018, na Rússia.

A Roménia, que por alguns minutos "acreditou" nos play-offs, termina o grupo em terceiro, com a vitória no Liechtenstein, por 2-0, a ser insuficiente para chegar ao segundo lugar, face ao triunfo da Macedónia do Norte.

Por fim, a Alemanha, que já tinha garantido em outubro o apuramento direto, como vencedora do grupo, "despediu-se" hoje com uma goleada fora, com golos de Havertz (15), um "bis" de Gundogan (45+4 e 50, este de grande penalidade) e Hofmann (64), enquanto Mkhitaryan (59) marcou para a Arménia.