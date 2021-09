Mundial'2022: França empata na Ucrânia, Croácia passa na Eslováquia

A laranja mecânica volta a contar com Louis van Gaal, que iniciou a terceira experiência como treinador na seleção do seu país.

A França empatou 1-1 na Ucrânia e manteve-se imbatível no grupo D de apuramento para o Mundial'2022, enquanto a Croácia ganhou por 1-0 na Eslováquia e continua igualada com a Rússia na liderança da "poule" H.

O benfiquista Roman Yaremchuk foi titular no ataque da Ucrânia, que se adiantou no marcador com um golo de Mykola Shaparenko, aos 44 minutos, valendo aos gauleses a resposta de Anthony Martial, que aos 50 minutos apontou o seu primeiro tento pela seleção em cinco anos. Moussa Diaby ainda acertou no poste dos anfitriões, mas o empate persistiu.

A França, campeã mundial em título, comanda com nove pontos em cinco jogos, mas somente mais quatro do que a Finlândia, que ganhou por 1-0 ao Cazaquistão e tem somente três desafios, enquanto a Ucrânia tem cinco pontos, correspondentes a outros tantos empates.

Foi só aos 86 minutos que a Croácia, vice-campeã do mundo, confirmou o favoritismo em casa da Eslováquia, com o médio Marcelo Brozovic a apontar o tento que permite ao conjunto dos Balcãs somar 10 pontos em cinco jogos no grupo H, o mesmo pecúlio da Rússia, que horas antes ganhou por 2-0 em Chipre.

Na poule G, os Países Baixos golearam Montenegro por 4-0, com um "bis" de Memphis Depay, e continuam a partilhar o segundo posto com a Noruega, que ganhou por 2-0 na Letónia e tem os mesmos 10 pontos em cinco partidas, menos uma do que a Turquia, vencedora por 3-0 em Gibraltar.

A laranja mecânica volta a contar com Louis van Gaal, que iniciou a terceira experiência como treinador na seleção do seu país.

No grupo F, Israel goleou a Áustria por 5-2, enquanto a Escócia se impôs à Moldávia por 1-0, triunfos que lhes permitem somar 10 e oito pontos, respetivamente, que resultam no segundo e terceiro lugares.

A Dinamarca, que passou com tangencial 1-0 nas Ilhas Faroé, comanda o agrupamento com confortáveis 15 pontos, resultantes do pleno de cinco vitórias.