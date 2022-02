Mundial'2022: foram feitos 17 milhões de pedidos de bilhetes

O Mundial será disputado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

O Comité Organizador do Mundial'2022, que decorrerá no Catar, recebeu um total de 17 milhões de pedidos de bilhetes para a competição. O número foi avançado esta terça-feira pela FIFA, que acrescentou ainda um outro dado: Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Índia, México, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e EUA são a origem da esmagadora maioria dos pedidos.

Os ingressos para a final, marcada para 18 de dezembro, no Estádio Lusain, foram, naturalmente os mais procurados. A FIFA esclareceu que, a partir de agora, os candidatos aprovados, parcialmente aprovados e não aprovados serão notificados do resultado de suas inscrições até 8 de março, junto com as etapas seguintes e o prazo para pagamento.

O Mundial será disputado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Até agora, 15 seleções estão qualificadas: além do anfitrião Catar, estão garantidas as presenças de Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irão, Sérvia e Suíça e Coreia do Sul.