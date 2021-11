Mundial´2022: FIFA vai analisar protesto da África do Sul, que suspeita de resultado manipulado

África do Sul suspeita que resultado do jogo com Gana foi combinado

Jogo com o Gana, nas eliminatórias para o Catar, envolto em muita polémica

Teoricamente, a África do Sul está fora do próximo Campeonato do Mundo, depois de perder ante a seleção do Gana, por 0-1. Ainda assim, a história promete não ficar por aqui. A Federação dos bafana-bafana pediu esclarecimentos à FIFA, que já confirmou que vai analisar o processo.

O jogo ficou decidido com um golo de André Ayew, marcado através de penálti, aos 32', sendo a falta, que originou o castigo máximo, muito contestada pelos jogadores da África do Sul, dado que parece ocorrer uma simulação de um jogador ganês na área.

Agora, o organismo que rege o futebol mundial vai analisar, no próximo dia 23 de novembro, as queixas dos sul-africanos.

"A FIFA recebeu uma queixa da Federação Sul-Africana de Futebol em relação a este assunto e irá revê-la. Por favor, compreendam que não podemos comentar mais nesta fase", afirmou a FIFA, numa declaração.

Caso a FIFA encontre irregularidades, o jogo poderá ser repetido e a África do Sul poderá reentrar na luta pela classificação.