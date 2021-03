Mundial'2022 e os destaques da jornada: a máquina belga, a teimosia da Lituânia e o passe de Bale

Destaques da terceira jornada da qualificação europeia para o Mundial'2022. Portugal venceu no Luxemburgo, mas esteve a perder

Portugal esteve a perder com o Luxemburgo, mas deu a volta ao marcador no grupo A da qualificação europeia para o Mundial'2022, num dia em que a surpresa foi o empate da Letónia na Turquia.

A Seleção Nacional voltou a fazer uma exibição sofrível, esteve a perder por 1-0 graças a um golo à passagem da meia hora do luxemburguês Gerson Rodrigues, nascido no Pragal, em Portugal, mas conseguiu dar a volta ao resultado com um golo a acabar a primeira parte, por Diogo Jota, e outro no início da segunda, por Cristiano Ronaldo.

De resto, Gerson Rodrigues já tinha causado mossa à República da Irlanda ao marcar o único golo da partida em Dublin, mas desta vez ficou pela ameaça porque a seleção portuguesa, mesmo a jogar quase o tempo todo com baixa intensidade, conseguiu marcar em momento cruciais da partida, aos 45+2, aos 51 e aos 80, este último pelo sportinguista João Palhinha, de cabeça, na sequência de um canto, estreando-se a marcar pela equipa das quinas.

No outro jogo do grupo, a Sérvia também sentiu dificuldades para superar o Azerbaijão, mas acabou por somar os três pontos graças a dois golos do avançado Aleksandar Motrovic, o primeiro aos 16 minutos e o segundo aos 80, com um remate com o pé esquerdo de fora da área a desfazer o 1-1 que se verificava, com o golo da seleção azeri a ser marcado por Emin Makhmudov, aos 59, de penálti.

Portugal lidera com sete pontos ao fim de três partidas, os mesmos da Sérvia, mas possui uma diferença de três golos entre os marcados e sofridos, contra dois da seleção dos Balcãs, seguido do Luxemburgo, com três pontos (2 jogos), da República da Irlanda, com zero (2 jogos) e do Azerbaijão, também com zero (2 jogos).

N grupo E, a Bélgica cilindrou na receção à Bielorrússia por 8-0, mas o jogo quente decorreu em Cardiff, onde o País de Gales venceu a República Checa, com o golo a ser marcado a oito minutos do final do tempo regulamentar por Daniel James, após assistência de Gareth Bale.

As duas equipas terminaram com 10 jogadores, depois das expulsões de Patrick Schick, aos 49 minutos, e de Connor Roberts, aos 77.

A Bélgica lidera com sete pontos em três jogos, seguido da República Checa, com quatro (3), do País de Gales, com três (2), da Bielorrússia, com dois (2), e da Estónia, que ainda não pontuou (2).

Finalmente, no grupo G, a Noruega, depois da dececionante derrota caseira frente à Turquia por 3-0, foi a Montenegro vencer graças a um golo do avançado Alexander Sorloth, mas a grande surpresa aconteceu em Istambul, onde a seleção turca, que teve um arranque de sonho na fase de qualificação ao bater a Holanda e a Noruega, cedeu um empate a três golos perante a modesta seleção da Letónia.

O selecionado turco esteve a vencer por dois golos de diferença em momentos distintos do jogo, mas relaxou a pensar que o jogo estava ganho e acabou por sair com um empate que não estava nas previsões e mancha os dois grandes resultados que alcançou nas duas primeiras jornadas.

A Turquia esteve a vencer por 2-0 (02 e 33 minutos), permitiu o 2-1 aos 35, voltou a lograr uma vantagem de dois golos à passagem do minuto 52, fazendo o 3-1, e depois permitiu a reação final da Letónia e o empate com golos da seleção dos Bálticos aos 58 e 79.

Noutro jogo do grupo, a Holanda, tal como era expectável, goleou a fraca seleção de Gibraltar, por 7-0.

Não obstante o tropeção, a Turquia conserva a liderança, com sete pontos, seguida da Holanda, de Montenegro e da Noruega, todos com seis pontos, da Letónia, com um, e de Gibraltar, com zero.