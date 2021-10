Mundial'2022: Coreia do Sul, de Paulo Bento, vence com golo perto do fim

Redação com Lusa

A Coreia do Sul, seleção liderada pelo português Paulo Bento, venceu esta quinta-feira a Síria, por 2-1, na fase asiática de apuramento para o Mundial'2022 de futebol, com o golo do triunfo a aparecer perto do fim.

Em Seul, Son, avançado treinado por Nuno Espírito Santo no Tottenham, garantiu a vitória dos sul-coreanos aos 89 minutos, pouco depois de, aos 84, Khribin ter dado um surpreendente empate à Síria.

O primeiro golo da equipa de Paulo Bento foi alcançado por Hwang, aos 48 minutos.

Após três jogos, a Coreia do Sul assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A, com sete pontos, mais um que o Irão, que ainda hoje recebe o Líbano.

Os dois primeiros classificados do agrupamento alcançam o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, enquanto o terceiro posicionado terá que disputar um "play-off".

A formação comandada por Paulo Bento volta a atuar em 12 de outubro, com uma deslocação a Teerão para defrontar o Irão, no embate entre os dois favoritos do grupo.