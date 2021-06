Mundial2022: Coreia do Sul de Paulo Bento goleia Sri Lanka e isola-se na liderança

FILE PHOTO: Soccer Football - International Friendly - Korea Republic v Australia - Busan Asiad Stadium, Busan, South Korea - June 7, 2019 Korea Republic coach Paulo Bento before the match REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, goleou esta quarta-feira por 5-0 o Sri Lanka, em Goyang, e isolou-se na liderança do grupo H da segunda fase de qualificação para o Mundial de futebol de 2022, no Qatar.

Kim Shin-Wook, aos 15 e 43 minutos, de grande penalidade, Lee Dong-Gyeong, aos 22, Hwang Hee-Chan, aos 53, e Jeong Sang-Bin, aos 77, foram os marcadores dos golos da seleção sul-coreana, que beneficiou ainda da expulsão de Asikur Rahuman, aos 57.

A Coreia do Sul assumiu a liderança isolada do grupo H, com 13 pontos, mais três do que o Líbano (segundo posicionado, com 10), último adversário no grupo H e que hoje perdeu por 3-2 com o Turquemenistão (terceiro, com nove).

A seleção sul-coreana, que empatou a 0-0 com o Líbano na primeira volta do grupo H, que registou a ausência da Coreia do Norte, ainda não sofreu qualquer golo na qualificação (20-0).

O vencedor do grupo H passa diretamente à terceira fase da zona asiática de qualificação para o Mundial2022, no Qatar, enquanto o segundo posicionado fica dependente do resultado dos restantes grupos.