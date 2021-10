Mundial'2022: conhecidas as datas para o sorteio dos play-offs e realização do jogos

Redação com Lusa

Os play-offs irão ditar as três últimas seleções europeias apuradas para o campeonato do Mundo do Catar e será disputado por 12 equipas.

O sorteio dos play-offs de qualificação europeia para o Mundial'2022 está agendado para 26 de novembro, com os jogos a decorrerem de 24 a 29 de março do próximo ano, anunciou hoje a FIFA.

Os play-offs irão ditar as três últimas seleções europeias apuradas para o campeonato do Mundo do Catar e será disputado por 12 equipas, sendo que Portugal poderá participar, caso não vença o Grupo A e acabe em segundo.

Desse conjunto de seleções, 10 correspondem aos segundos classificados de cada grupo de qualificação, enquanto os restantes dois terão acesso pela campanha que alcançaram na edição 2020/21 da Liga das Nações.

As 12 seleções serão divididas em três grupos de quatro e vão disputar as meias-finais e final.

Nas meias, as equipas com melhor ranking terão a possibilidade de atuar em casa, enquanto nas três finais os anfitriães serão decididos por sorteio.

Alemanha e Dinamarca já garantiram o apuramento direto para o próximo Mundial.

Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos, menos um que a Sérvia, que tem mais um jogo disputado. O jogo decisivo está agendado para 14 de novembro, na Luz, onde a formação das quinas recebe os sérvios, três depois de jogar em Dublin.

O Mundial'2022 vai decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro.