Mundial'2022: confira a disposição de todos os grupos sorteados

Portugal vai enfrentar Gana (na primeira jornada da competição), Uruguai e Coreia do Sul (orientada pelo treinador compatriota Paulo Bento) no grupo H

As 32 seleções que vão disputar a fase final do próximo Campeonato do Mundo, no Catar, em dezembro, entre elas a de Portugal, já foram sorteadas em oito grupos de quatro equipas. Confira, abaixo, os encontros ditados pelo sorteio da FIFA.

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Países Baixos

Grupo B

Inglaterra

Irão

EUA

País de Gales/Escócia/Ucrânia (play-off)

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polónia

Grupo D

França

Austrália, Emirados Árabes Unidos ou Peru (play-off)

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica/Nova Zelândia (play-off)

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

PORTUGAL

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

Portugal estreia-se em 24 de novembro, frente ao Gana, joga, depois, contra o Uruguai, no dia 28, e conclui o grupo H, em 2 de dezembro, diante da Coreia do Sul, comandada pelo treinador português Paulo Bento. A prova termina a 18 de dezembro.