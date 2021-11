Mundial'2022: Bélgica e França com bilhete; Países Baixos empatam e colocam-se a jeito

Franceses chegaram à goleada, diante do Cazaquistão, Bélgica superou Estónia; Países Baixos adiam decisão para a última jornada

A Alemanha, o Brasil e a Dinamarca já tinham garantido apuramento, para além do anfitrião, mas este sábado trouxe decisões e qualificação para mais duas seleções. França e Bélgica asseguraram o passaporte para o Catar, que ainda não sabe se vai receber os Países Baixos.

A jogar em casa, a campeã do Mundo em título confirmou o favoritismo, diante do Cazaquistão, e ganhou por 8-0. Mbappé fez poker, Benzema bisou e Rabiot e Griezmann fizeram o gosto ao pé.

Quanto à Bélgica, recebeu e bateu a Estónia, por 3-1, e também assegurou a liderança do grupo. Benteke, Carrasco e Thorgan Hazard fizeram o gosto ao pé, enquanto Sorga carimbou o resultado final.

Os Países Baixos, por outro lado, perderam de forma incrível o apuramento direto já neste sábado. A ganhar por 0-2 no terreno de Montenegro a 10 minutos do fim, a seleção de Van Gaal permitiu o empate ao adversário, com Vukotic, do Boavista, a fazer o primeiro e a carimbar de forma positiva a primeira internacionalização. À entrada para a última jornada, Países Baixos lideram, com mais dois pontos do que Noruega e Turquia. E a primeira vai a Roterdão no dia de todas as decisões.