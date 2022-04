Portugal começa a 24 de novembro

Portugal arranca o Mundial de 2022 com o Gana, com o jogo a estar marcado para 24 de novembro. Na última jornada do grupo H, a Seleção Nacional defronta a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento. Pelo meio, enfrenta o Uruguai.

A data dos jogos de Portugal

24 de novembro de 2022 - Gana

28 de novembro - Uruguai

2 de dezembro - Coreia do Sul