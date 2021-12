Mundial'2022: África do Sul contesta não repetição do jogo de qualificação com Gana

Organismo, que desconfia de resultado manipulado, vai "considerar as opções" judiciais possíveis e apresentar um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto.

A Federação de futebol da África do Sul prevê recorrer da decisão da FIFA de rejeição do pedido sul-africano para a repetição do jogo com o Gana, relativo à qualificação do Mundial'2022, sobre o qual tem suspeitas de manipulação de resultado.

"Recebemos a decisão sem pormenores e iremos solicitar à FIFA as razões e considerar as nossas opções", afirmou Tebogo Mothlante, chefe executivo do organismo (SAFA), que reiterou a influência da equipa de arbitragem no desfecho do duelo.

"Os árbitros decidiram o jogo [n.d.r.: terminado com vitória do Gana, por 1-0], o que não é o que deveria acontecer", acrescentou o dirigente sul-africano dum organismo que deverá recorrer da decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto.

Em 16 de novembro, a Federação de futebol da África do Sul revelara que pretendia uma investigação ao sucedido, no dia anterior, no jogo com o Gana, por suspeitar que o resultado foi manipulado, em função de um lance controverso.

Em defesa própria, o Gana frisara que a alegação sul-africana feita era "frívola, sem fundamento e que deveria ser tratado com todo o desprezo que merece" por parte da instância que tutela o futebol mundial.

O jogo ficou decidido com um golo de André Ayew, marcado através de penálti, aos 32', sendo a falta, que originou o castigo máximo, muito contestada pelos jogadores da África do Sul, dado que parece ocorrer uma simulação de um jogador ganês na área.

A derrota permitiu à seleção do Gana apurar-se para o play-off de acesso ao Mundial'2022, que será disputado pelos respetivos primeiros classificados dos grupos da zona africana de qualificação para a competição a decorrer no Catar.