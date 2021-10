Mundial: sorteio da fase de grupos marcado para 1 de abril de 2022

Para já, apenas as europeias Alemanha e Dinamarca confirmaram o apuramento, a par dos anfitriões, somente três das 32 vagas preenchidas.

O sorteio da fase de grupos do Mundial'2022, que decorrerá no Catar entre 21 de novembro e 18 de dezembro do próximo ano, foi marcado pela FIFA para dia 1 de abril.

A data em que se ficarão a conhecer os grupos da prova foi anunciada pelo presidente do organismo de cúpula do futebol mundial, Gianni Infantino, e segue-se ao Congresso FIFA, em 31 de março.

No dia em que as nações ficam a conhecer os adversários, numa cerimónia em Doha, no Qatar, ainda faltarão definir dois dos participantes, com os play-offs intercontinentais por disputar segundo o calendário atual.

