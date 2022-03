Mundial: no Brasil divulgam a lista dos selecionadores mais bem pagos

Fernando Santos surge no sexto lugar deste ranking.

Numa lista realizada pelo UOL, do Brasil, o selecionador nacional, Fernando Santos, aparece em sexto na lista dos técnicos mais bem pagos que irão estar presentes no Mundial do Catar, que para já conta com 29 das 32 seleções que irão participar no torneio.

Vencedor do Euro'2016 e da Liga das Nações em 2019 ao serviço da Seleção Nacional, o português recebe 2,5 milhões de euros por ano, estando a uma distância considerável do líder da lista, Hansi Flick, selecionador da Alemanha, que no mesmo período recebe 6,5 milhões.

Flick é seguido na lista por Didier Deschamps, selecionador da França e atual detentor do título mundial, que aufere 4,4 milhões por ano. A completar o pódio está Tite, do Brasil, que recebe 3,9 milhões.

Em quarto lugar está o selecionador inglês, Gareth Southgate, auferindo 3,5 milhões e estando relativamente perto do quinto lugar de Louis Van Gaal, dos Países Baixos, que recebe 3 milhões por ano.

No sexto lugar, surge finalmente Fernando Santos, empatado com Felix Sánchez, selecionador do organizador e estreante na prova, Catar. O espanhol é um dos técnicos mais pagos, apesar da seleção que representa não ser uma das favoritas à conquista na prova.

A seguir a Felix Sánchez, surgem mais dois treinadores que não treinando seleções favoritas auferem salários ao nível dos melhores. Neste caso, Hervé Renard, da Arábia Saudita, recebendo 1,8 milhões e Murat Yakin, da Suíça, recebendo 1,6 milhões por ano.

Luis Enrique, selecionador da Espanha, fecha a lista dos 10 mais bem pagos, recebendo 1,5 milhões.