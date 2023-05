Mundial de Sub-20: França eliminada por um golo

Futebolistas da França no jogo frente às Honduras. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Já estão definidos os oitavos de final

A França acabou eliminada do Mundial de Sub-20, apesar de ter vencido as Honduras por 3-1 na última jornada do grupo F.

Os gauleses terminaram na terceira posição deste grupo, mas ficaram de for a dos quatro melhores terceiros por apenas um golo, com um balanço nulo (5-5) para uma diferença positiva de um golo por parte de Eslováquia (5-4) e Tunísia (3-2).

Ficaram assim definidos os oitavos de final da prova, a decorrer entre os dias 30 e 31:

Estados Unidos-Nova Zelândia

Gâmbia-Uruguai

Uzbequistão-Israel

Brasil-Tunísia

Colômbia-Eslováquia

Inglaterra-Itália

Equador-Coreia do Sul

Argentina-Nigéria