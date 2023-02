Mundial de Clubes na Arábia Saudita antes do aumento para 32 clubes

A edição de 2023 deverá ser disputada em dezembro na Arábia Saudita, segundo a Sky Sports News. A partir de 2025 sofrerá uma remodelação no seu formato

A FIFA continua a remodelar competições e o Mundial de Clubes está na mira. Uma evolução para um formato com 32 equipas está em mente a partir de 2025, mas antes, já em 2023, a prova - ainda no formato atual - deverá disputar-se na Arábia Saudita, afirma a Sky Sports News.

Segundo o canal de televisão inglês, a prova será disputada de 12 a 22 de dezembro e é o primeiro grande evento da FIFA naquele país, para onde se mudou recentemente Cristiano Ronaldo.

"Estamos honrados e extremamente entusiasmados por termos a oportunidade de receber os maiores clubes de futebol do mundo e os seus adeptos na Arábia Saudita. Temos agora a oportunidade de provar que somos também anfitriões de classe mundial fora de campo. Estamos ansiosos por mostrar o nosso verdadeiro amor pelo jogo e o nosso desejo de sermos uma força para o bem. Hoje demos mais um passo importante no caminho para transformar o futebol e o país. Estou certo de que todos os envolvidos verão por si próprios os progressos inegáveis que foram feitos a vários níveis", disse o Ministro saudita dos Desportos, Príncipe Abdelaziz bin Turki Al-Faisal.

Quanto à remodelação da prova, para junho de 2025 a FIFA quer criar um novo Mundial de clubes com 32 equipas, 12 das quais da Europa, seis da América do Sul, quatro da Ásia, de África e da América do Norte, Central e Caraíbas, uma equipa da Oceânia e uma do país organizador.