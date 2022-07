Mundial de 2030: Balaídos aceite como aspirante a sede na candidatura Ibérica

Estádio do Celta de Vigo, na Galiza, entra na proposta conjunta de Portugal e Espanha. Recintos dos três grandes lusos integrados.

Realizou-se esta segunda-feira uma reunião em Madrid relacionada com os requisitos para os estádios a apresentar na candidatura de Espanha e Portugal à organização do Mundial de 2030 e a grande surpresa é a inclusão de Vigo, com o Estádio de Balaídos como aspirante, conforme destaca o jornal "Marca". O nome de Balaídos surge já fora do prazo, mas é igualmente considerado e eleva para 15 os recintos e cidades propostos pela Espanha, um número que se reduzirá para 11.

Quer o estádio de Vigo, como o da Corunha (Riazor), precisam, contudo, de reformas para poderem acolher jogos da competição. E ambos pretendem ser considerados como segunda sede para acolher os jogos do grupo do Estádio do Dragão/Porto. Os estádios de Benfica e Sporting, em Lisboa, também entram na candidatura conjunta de Espanha e Portugal.

Espanha e Portugal competem com a candidatura sul-americana integrada por Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. A decisão sobre a candidatura vencedora será conhecida daqui a dois anos.