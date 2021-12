Mundial bienal é para avançar? Maioria das federações estará do lado da FIFA

Medida será discutida em março, sendo certo que as federações mais importantes estão contra a medida

Continua o impasse em torno da proposta da FIFA para a realização dos Campeonatos do Mundo de dois em dois anos. A medida já foi apresentada e conta, ao que tudo indica, com o apoio da maioria das federações e com o chumbo das mais importantes.

Segundo o jornal As, a proposta da FIA conta com o apoio de 165 federações nacionais. A medida será discutida em março de 2022, devendo, nessa mesma altura, ser votada.

Para a FIFA, o problema passa pelas federações mais importantes, como as europeias e as sul-americanas (Brasil e Argentina à cabeça), a mostrarem-se abertamente contra a medida.

A UEFA, com as suas 55 federações, e a Confederação Sul-Americana, com apenas dez, mas incluindo o Brasil e a Argentina, recusam a mudança. A oposição de ambas as confederações, liderada por Aleksander Ceferin e Alejandro Dominguez, levou-os a um confronto direto com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o que aponta para uma cisão no futebol.

Embora a FIFA esteja disposta a aprovar um Campeonato Mundial de dois em dois anos, tanto a Europa como a América do Sul recusam-se a ver as suas principais competições - Europeu e Copa América - afetadas.