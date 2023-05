Mundial ainda mexe na Bélgica: "Tivemos a impressão de que nos queriam abater"

Thibaut Courtois afirmou que a imprensa não se comportou da melhor forma durante o tornio no Catar.

O guarda-redes belga Thibaut Courtois acusou os jornalistas de terem destruído a união da seleção no Campeonato do Mundo, onde foi eliminada na fase de grupos.

No seguimento do lançamento do documentário "One for all" no Amazon Prime Video, Thibaut Courtois e Axel Witsel falaram ao semanário belga Moustique. Os dois jogadores realçaram e lamentaram o assédio mediático que afirmam ter sofrido durante o Mundial.

"Tivemos a impressão de que nos queriam abater" afirmou Courtois. No documentário, alguns dos jogadores afirmam que "a imprensa causou muitos problemas" e esta perceção também é partilhada pelo médio Axel Witsel. "Afetou-nos porque era provavelmente o último Campeonato do Mundo da nossa geração e queríamos mais positivismo. As críticas fazem parte do nosso trabalho. É preciso aceitá-las. Mas tivemos a impressão de que eles queriam nos deitar abaixo, já era uma obsessão", disse o médio.

Durante a competição, surgiram na imprensa relatos de várias tensões internas entre os jogadores do plantel. Os jogadores mais velhos, entre os quais Courtois, ainda falaram numa conferência de imprensa de emergência para tentar travar a polémica. "Acho que merecíamos mais. Antes do Brasil (Campeonato do Mundo de 2014), não nos qualificámos. Chegámos e unimos o país. A imprensa contribuiu para destruir essa imagem e criar problemas. Vivo em Espanha e não é assim que as coisas funcionam. Foram menos críticos durante o torneio e só o foram depois da eliminação. E isso é melhor. Claro que no futebol não se pode ser sempre positivo", realçou o guarda-redes

"Contra Marrocos não jogámos bem", referiu Courtois, "Mas, durante o torneio, é preciso estar unido e, quando acaba, podemos criticar, sem problemas. Na Bélgica, quando se está em alta, é sempre fantástico, mas quando se chega ao topo, um bom jogo não é suficiente e as críticas vêm muito rápido. Mas acho que os adeptos nos apoiaram", vincou.

Deixou ainda uma mensagem para os adeptos belgas para os próximos jogos da seleção: "Espero que contra a Áustria lotemos o estádio, porque é um novo ciclo. Durante o Campeonato do Mundo de 2018 na Rússia, as bancadas estavam cheias de preto-amarelo-vermelho e é isso que nós queremos".