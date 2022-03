Multimilionário turco em negociações com Abramovich para a compra do Chelsea

Na sequência na guerra da Ucrânia, o oligarca russo Roman Abramovich resolveu deixar o Chelsea e o clube está à venda por uma valor a rondar os 3,6 mil milhões de euros.

O multimilionário Muhsin Bayrak assumiu esta sexta-feira que está em negociações com Roman Abramovich para a compra do Chelsea.

"Nós estamos a negociar os termos da aquisição do Chelsea juntamente com os advogados de Roman Abramovich. Estamos na fase da negociação para as assinaturas. Iremos fazer voar novamente a bandeira turca em Londres, em breve. Os nossos advogados e os advogados de Abramovich têm estado em contacto desde o primeiro dia em que o Chelsea entrou no processo de venda. O processo de negociações terminou e planeamos assinar em breve. O negócio é muito importante para a Turquia", referiu o turco em declarações ao jornal Yeni Safak.

Bayrak é o dono da AB Grup Holding e fez fortuna com investimentos nas áreas da construção civil, energia, turismo e das criptomoedas.

Segundo a imprensa inglesa, os multimilionários Todd Boehly e Hansjorg Wyss também estão, em parceria, na corrida pela compra do clube londrino, que estará à venda por cerca de 3 mil milhões de libras (cerca de 3,6 mil milhões de euros).