Multas de Xavi em vigor: Dembélé chegou três minutos atrasado e não tem perdão

Xavi chegou ao Barcelona e avisou que não tolera atrasos. Os jogadores têm de estar no treino 1h30 antes do início do mesmo. Dembélé não cumpriu e vai ter de pagar...

Ousmane Dembélé é candidato a ser um dos primeiros jogadores multados pelo Barcelona desde a chegada de Xavi Hernández ao comando técnico. De acordo com a ESPN, o avançado - que está a recuperar de lesão - chegou três minutos atrasado à cidade desportiva Joan Gamper, pelo que terá de pagar uma coima.

Ao chegar ao Barça, o novo treinador implementou uma regra quanto aos atrasos: os atletas têm de estar no recinto 1h30 antes da hora agendada para o início do apronto. Pois bem, o francês terá entrado, de carro, às 8h33, sendo que o treino iniciou às 10h00. Feitas as contas, são três minutos de atraso.

Ainda segundo a publicação, Xavi foi o primeiro a chegar ao centro de treinos, às 7h52. Ansu Fati foi o primeiro do plantel.