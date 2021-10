Multa por sete infrações de condução ou prisão: Bendtner está em problemas

Duas por excesso excesso de velocidade e as restantes por conduzir sem licença válida.

Nicklas Bendtner, antigo avançado de clubes como Arsenal, Juventus, Wolfsburgo e Copenhaga, agora retirado do futebol profissional, está em "sarilhos", avançou esta segunda-feira o jornal As.

De acordo com o diário desportivo espanhol, o antigo internacional dinamarquês cometeu sete delitos de condução no espaço de um ano. Duas das sete infrações foram por excesso de velocidade e as restantes por conduzir sem uma licença válida.

Numa das multas por excesso de velocidade, Bendtner foi apanhado a conduzir a 157 km/h quando o limite estava fixado nos 110 km/h. A defesa não foi boa e, pelas sete infrações, o Tribunal de Copenhaga condenou-o a pagar de uma multa de 5400 euros e apreendeu o seu carro, um Porsche Taycan Turbo S, avaliado em cerca de 270 mil euros.

Se não pagar a multa, terá de cumprir uma pena de prisão de 20 dias...