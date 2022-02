Multa a Zouma criou problemas no West Ham: central é o mais bem pago do plantel

Principais figuras dos hammers querem aumento, depois de se ficar a conhecer o vencimento do antigo jogador do Chelsea

O vídeo polémico de Kurt Zouma criou uma série de problemas, a maior parte deles ao próprio jogador, mas também ao West Ham. Ao multar o atleta, os hammers acabaram por desvendar o salário do central, que é, afinal, o mais bem pago de todo o plantel.

De acordo com o Daily Mail, a multa de 300 mil euros, que corresponderiam a duas semanas de salários, fez estalar alguma polémica no balneário, com as principais figuras do clube a pedirem um aumento na sequência do caso.

Quando o West Ham, no último verão, pagou 30 milhões de euros ao Chelsea pelo central, a suspeita foi de que o jogador vinha para outra parte de Londres auferir um bom salário, algo que se confirma agora.

Recorde-se que, para além da multa, Kurt Zouma viu o seu contrato com a Adidas terminado depois de um vídeo em que o jogador é visto a agredir gatos.