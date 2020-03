Muller quebra jejum, Bayern bate Augsburgo e consolida liderança

Equipa de Munique venceu o Augsburgo por 2-0, este domingo.

O Bayern Munique recebeu e venceu este domingo o Augsburgo por 2-0, na 25.ª jornada da Liga alemã, um resultado que permitiu ao colosso bávaro consolidar o primeiro lugar no campeonato.

Apesar do ascendente da formação da casa, o intervalo chegou com o marcador a zero, e o tento inaugural só chegou aos 53 minutos através do avançado alemão Thomas Muller, que pôs fim a um jejum de seis jogos consecutivos (em todas as competições) sem fazer abanar as redes.

E o golo da tranquilidade só chegou aos 90+1, por intermédio de Leon Goretzka, que tinha sido lançado no jogo aos 70 para o lugar do jovem holandês Joshua Zirkzee, já depois de o Augsburgo ter visto um golo anulado devido a fora de jogo na reta final do encontro.

Com os três pontos arrecadados, o Bayer Munique consolida a segurança na Bundesliga, com 55 pontos em 25 jogos, seguido pelo Borussia Dortmund (que venceu no sábado), com 51 pontos, e pelo Leipzig (que empatou no sábado), com 50 pontos.