Muller pronuncia-se sobre caso Lewandowski: "O Bayern tem as rédeas nas mãos"

Avançado não vai renovar, mas o presidente bávaro já avisou que também não conta com a saída do polaco, uma vez que tem contrato até 2023

Thomas Muller foi, este domingo, a mais recente figura ligada ao Bayern a pronunciar-se sobre a polémica instalada em torno de Robert Lewandowski, que não vai renovar mas cuja saída também não é um cenário contemplado pelo clube, devido a ainda ter um ano de contrato.

"No que diz respeito à questão do contrato, as coisas já foram ditas. Vamos ver o que acontece, ele tem contrato até 2023. Isso significa que o Bayern já tem as rédeas nas mãos. Claro que seríamos a favor dele ficar, mas todos conhecemos o negócio...", afirmou à Sky Sports.

Companheiro de Lewa no ataque bávaro, Muller acredita que o goleador polaco "está feliz" na Baviera e que, mesmo que seja "obrigado" a cumprir contrato até 2023, não irá perder o profissionalismo o carateriza.

"Lewy [Lewandowski] é um grande profissional. Quando estás em campo enquanto jogador e principalmente enquanto avançado, tu queres estar bem", afiançou.