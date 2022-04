Muller prepara-se para prolongar o contrato com o Bayern

Muller termina contrato com o Bayern em 2023, mas deverá renovar em breve por mais dois anos. É o único clube que representou na carreira.

O jornal alemão Bild adianta esta segunda-feira que Thomas Muller vai renovar contrato com o Bayern por mais dois anos. O atual vínculo termina em 2023.

O avançado de 32 anos aufere cerca de 20 milhões de euros anuais e poderá ver o valor ser aumentado.

Depois do jogo de sábado frente ao Arminia Bielefeld (vitória dos bávaros por 3-0), o alemão anunciou que ambas as partes querem a renovação e as discussões estão no bom caminho.

Muller fez a formação no emblema de Munique e joga na equipa principal desde 2008/09.