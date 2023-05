Müller pede à equipa do Bayern que pense "como peixinho dourado"

Muller, jogador do Bayern

O jogador alemão quer que toda a equipa do Bayern esteja focada nos próximos jogos e lute para a conquista do título.

Thomas Müller, experiente jogador alemão do Bayern, pediu aos companheiros de equipa que tenham uma "mentalidade de peixinho dourado" na luta pelo título da Bundesliga.

Segundo a crença popular, os peixinhos dourados têm pouca memória e, portanto, não se conseguem lembrar de todos os momentos. Müller afirmou, nesse sentido, que o importante é olhar para o futuro. "Com uma memória de apenas dez segundos, olhar automaticamente para o futuro é a ordem do dia. Isso também se aplica a nós agora", disse o jogador de 33 anos, à agência de notícia DPA.

"Temos que nos livrar dos jogos e experiências anteriores e nos concentrar no que é importante agora", salientou ainda.

O Bayern está na liderança da Bundesliga, com apenas um ponto mais do que o segundo classificado, o Dortmund. A quatro jogos do fim da temporada, Müller realçou ser tarde demais "para corrigir qualquer coisa fundamental", e afirmou que a equipa tem de ver "cada ação como decisiva".

"Agora não é o momento certo para uma investigação em larga escala das causas. O decorrer da temporada e um adversário que também não foi muito consistente ao longo da temporada deram-nos a oportunidade de estar um pouco à frente na corrida pelo título", finalizou.