Muller nega retirada da seleção: "Estarei sempre disponível para a Alemanha"

Após a eliminação na fase de grupos do Mundial'2022, o avançado alemão deu a entender que poderia ter feito o último jogo pela seleção, afirmando: "Foi um enorme prazer, meus caros. Vivemos grandes momentos e tentei deixar o meu coração em campo cada vez que vesti esta camisola".

Thomas Muller garantiu recentemente que não se retirou da Alemanha, esclarecendo as palavras com tons de despedida que disse após a eliminação da seleção na fase de grupos do Mundial'2022.

"Estava emocional após o jogo. Foi um momento triste, pensei sobre ele e já troquei ideias com Hansi Flick [selecionador alemão]. Enquanto for um jogador profissional, estarei sempre disponível para a seleção nacional", garantiu o dianteiro do Bayern, em conferência de imprensa.

"Caberá ao treinador decidir se, quando e como volto. O nosso objetivo é voltarmos a ser bem-sucedidos. Hansi tem muitas opções para o ataque mas eu estou muito relaxado e estarei lá se o treinador precisar de mim", completou Muller, que soma 121 jogos e 44 golos ao serviço da "Die Mannschaft".

Recorde-se que, após a vitória por 4-2 sobre a Costa Rica, insuficiente para evitar a despedida precoce da Alemanha no Mundial, o avançado, de 33 anos, afirmou: "Se este foi o meu último jogo, quero deixar algumas palavras aos adeptos de futebol alemães. Foi um enorme prazer, meus caros. Vivemos grandes momentos e tentei deixar o meu coração em campo cada vez que vesti esta camisola".