Muller já sabe que não vai ser convocado para a seleção da Alemanha

O avançado dos bávaros já disputou três Europeus (2012, 2016 e 2020) e quatros Mundiais (2010, 2014, 2018 e 2022), inclusive foi campeão em 2014, no Brasil. Até ao momento leva 44 golos na seleção.

Através das redes sociais, o jogador de 33 anos do Bayern, revelou que não vai estar presente na lista de Hansi Flick.

Thomas Muller, internacional em 121 encontros pelos germânicos, divulgou que não vai participar na pausa para seleções de março. Via redes sociais, o jogador revela querer continuar a boa relação com o selecionador Hansi Flick, com quem já trabalhou anteriormente no Bayern.

"Ontem foi revelado que Hansi Flick não me vai convocar para os próximos dois jogos da Alemanha. Continuamos bem um com outro e a manter contacto. O que acontece a seguir, depois vemos. Estou a torcer pelos rapazes nos primeiros jogos internacionais do ano. Pessoalmente, quero utilizar a pausa para me preparar da melhor forma para os próximos desafios do Bayern. A fase decisiva da época está aí, estamos numa boa posição nas três competições e com muito para alcançar. A minha fome por troféus não está saciada", escreveu.

A Alemanha vai disputar dois particulares na próxima pausa, visto que é a organizadora do Euro 2024. Dia 25 de março com o Peru e dia 28 com a Bélgica.