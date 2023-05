Müller ironiza sobre saída do Bayern: "Se tu pudesses ler os jornais, King D"avie"

Jornal alemão noticia que Muller pretende deixar o Bayern no final desta temporada

Thomas Müller utilizou as redes sociais para responder, de forma original, aos rumores que afirmam a sua saída do Bayern.

Thomas Müller, avançado do Bayern, publicou, esta quarta-feira, uma foto no Instagram acompanhado por um cavalo, de que é uma proprietário, com a seguinte legenda. "Se tu pudesses ler os jornais, King D"avie". Uma publicação que é vista como uma reação bem humorada às notícias publicadas no jornal alemão Bild, que apontam para o desejo do do jogador deixar o clube bávaro.

Na edição desta quarta-feira o jornal alemão explicava que uma saída de Müller neste verão não está excluída. Na foto, o jogador de 33 anos, colocou ainda três hashtags: "#jetzwirdsdannlangsamwild (está agora a tornar-se feroz), #vollerkokusaufdieschale" (toda a concentração está no campeonato), e "#nurderfcb" (apenas e só o Bayern).

Thomas Müller assinou o seu primeiro contrato profissional com o Bayern aos 20 anos, em 2009, e a serviço do clube já conquistou duas vezes a Liga dos Campeões (2013 e 2020), 11 vezes a Bundesliga e seis vezes a Taça da Alemanha.