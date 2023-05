Muller estuda terminar ligação de uma vida ao Bayern

Formado no emblema bávaro, internacional alemão só conheceu o gigante de Munique na sua carreira de futebolista. Está irritado com a falta de minutos desde a chegada de Thomas Tuchel

Thomas Muller só conheceu um clube na carreira de futebolista, até ao momento. Formado no Bayern de Munique, o internacional alemão já disputou mais de 600 partidas com o gigante de Munique, mas a ligação pode terminar no final da temporada.

De acordo com o Bild, o jogador está frustrado com a falta de minutos desde a chegada de Tuchel. Perante este cenário, não recusa uma possível transferência, ainda que o futebol europeu (Bundesliga incluída) parta à frente de um destino como a Arábia Saudita ou os Estados Unidos.

Com contrato até 2024, este seria o último defeso em que o Bayern podia sair recompensado perante a eventual saída de uma das suas grandes figuras do século 21. É que Muller leva no currículo 2 Champions, 2 Mundiais de clubes, seis Taças e 11 campeonatos.