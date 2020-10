Muller e Lewandowski em destaque em novo triunfo do Bayern

O Leipzig lidera com 10 pontos, seguido do Bayern e do Borússia Dortmund, com nove pontos

O Bayern goleou por 4-1 em casa do Arminia Bielefeld, na quarta jornada da Bundesliga, e subiu ao segundo lugar, com Thomas Müller e Robert Lewandowski a "bisarem".

Tratou-se de uma partida que o Bayern cedo tornou fácil e resolveu ainda na primeira parte, com um golo do veterano Thomas Muller a abrir, logo aos oito minutos, e um "bis' de Robert Lewandowski, aos 26 e 45+1.

Bastou ao campeão europeu gerir a vantagem na segunda parte, com Müller a seguir as pisadas do internacional polaco e a marcar de novo, aos 51 minutos, enquanto o Arminia Bielefeld, que subiu esta época à "Bundesliga", reduziu para 4-1 aos 58.

Por seu lado, o Borussia Möchengladbach cedeu um empate a um golo na receção ao Wolfsburgo, com tudo a decidir-se nos derradeiros minutos, quando a equipa da casa se adiantou no marcador aos 78 minutos, pelo médio Jonas Hofmann, na execução de um penálti, e os visitantes restabeleceram a igualdade aos 85, pelo avançado holandês Wout Weghorst.

Antes, o Leipzig isolou-se no topo da Liga alemã de futebol, ao triunfar por 2-0 no reduto do Ausgburgo, enquanto o Borussia Dortmund venceu por 1-0 em Hoffenheim.

Apesar do triunfo, o Leipzig, que soma 10 pontos, pode ser alcançado pontualmente pelo Eintracht Frankfurt, onde alinha o internacional português André Silva, caso este consiga trazer os três pontos de Colónia, no domingo.

O defesa espanhol Angeliño, aos 45 minutos, correspondeu de cabeça a um cruzamento do compatriota Dani Olmo, e, no segundo tempo, o médio viria a fazer, novamente, o último passe, desta vez para um grande golo do dinamarquês Yussuf Poulsen, aos 66.

Em Hoffenheim, e com o lateral luso Raphaël Guerreiro em campo a partir do minuto 75, o Dortmund garantiu a vitória (1-0), com um tento anotado por Marco Reus (76), o mesmo resultado alcançado pelo Bayer Leverkusen em Mainz e, consequentemente, o primeiro triunfo na competição.

O Leipzig lidera com 10 pontos, seguido do Bayern e do Borússia Dortmund, com nove pontos, do Estugarda, que hoje venceu o Hertha em Berlim por 2-0, e do Eintracht Frankfurt, quarto e quinto classificados, com sete pontos.

Nos restantes jogos deste sábado, o Friburgo recebeu e empatou com o Werder Bremen a um golo, enquanto o Bayer Leverkusen foi a Mainz vencer por 1-0.