Mulheres iranianas foram novamente impedidas de assistirem a jogo ao vivo

Pessoas do sexo feminino não tiveram autorização para ver, desde a bancada, a mais recente vitória do Irão em jogo da qualificação para o Mundial'2022

A entrada de mulheres no estádio onde a seleção de futebol do Irão recebeu e venceu terça-feira o Líbano (2-0) foi proibida, noticiaram, esta quarta-feira, diversos meios de comunicação social locais.

"Cerca de duas mil mulheres iranianas, que tinham comprado bilhetes para o jogo Irão-Líbano, estiveram presentes nas imediações do recinto Imam Reza, mas não puderam entrar no estádio", segundo a agência noticiosa ISNA.

A partida do Grupo A da qualificação asiática para o Mundial'2022 realizou-se no nordeste do Irão, na cidade de Mashhad, cujo governador, Mohsen Davari, assumiu não ter sido possível a entrada "a um grande número de pessoas que estavam no exterior".

Em janeiro passado, pela primeira vez em três anos, as autoridades iranianas tinham autorizado espetadoras femininas no encontro de futebol da seleção nacional, na ocasião diante do Iraque.