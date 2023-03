Mulher visita Dani Alves na prisão: "Não temos nada que falar de dinheiro"

Após ter sido noticiado que a visita da modelo ao jogador foi feita com a intenção de discutir assuntos financeiros relacionados com a separação entre ambos, Joana Sanz veio desmentir esses relatos.

Joana Sanz, mulher de Dani Alves, voltou a visitar esta terça-feira o jogador na prisão Brians 2, onde está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca.

Inicialmente, foi noticiado na imprensa espanhola que a visita da modelo, que já anunciou publicamente a separação com o internacional brasileiro, foi realizada com a intenção de discutir assuntos financeiros relacionados com o divórcio.

No entanto, Joana Sanz fez questão de contactar uma jornalista do "Programa de Ana Rosa Quintana" para desmentir esses relatos.

"Não temos nada que falar de dinheiro, temos separação de bens, mas nada em comum. Eu não vou julgá-lo, é para isso que está lá a justiça", referiu.

"Nunca precisei de nada dele. Cada um de nós sempre teve as suas coisas. A única vez em que falámos de dinheiro foi no início, quando ele entrou na prisão. Estava agoniada e, através do seu advogado, ele arranjou-me um apartamento em Paris onde iria trabalhar", acrescentou Joana Sanz, que por enquanto ainda é mulher de Dani Alves em termos oficiais, antes de rematar: "Estou a seguir em frente".

Espera-se que o julgamento do caso do internacional brasileiro, de 39 anos, tenha início este ano.