Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..."

Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.

Joana Sanz, mulher de Dani Alves, internacional brasileiro que está detido preventivamente em Barcelona desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violação por uma mulher, respondeu esta quarta-feira à carta que o jogador lhe escreveu a partir da prisão.

Numa "história" do Instagram, a modelo espanhola aparece num vídeo em que diz: "Uns vão às exclusivas, mas outras continuam finas e elegantes", no que parece ter sido um recado ao marido, numa altura em que a imprensa espanhola garante que Joana Sanz já apresentou um pedido de divórcio.

Recorde o conteúdo da carta de Dani Alves, divulgado pelo programa "Y Ahora Sonsoles", da Antena 3:

"Minha querida Joana. Foram quase oito anos de muito amor, carinho, respeito e atenção mútua. Em particular nos últimos anos, a teu lado tudo pareceu mais fácil e prazeroso. Tu e os meus filhos, Dani e Victoria, foram o melhor que aconteceu na minha vida. Crescemos juntos desde o dia em que nos conhecemos. Desde o primeiro minuto em que iniciámos uma vida em comum. Acompanhámo-nos todos estes anos. Fortalecemo-nos, mimando a vida um do outro.

Agora, nestes momentos difíceis, lamento a tua decisão e anseio por a vida me brindar com outra oportunidade de voltar a amar-te. Compreendo a dor que esta injusta situação que estamos a viver está a causar e entendo que não tenhas conseguido suportar toda esta pressão. Os factos que me acusam são alheios a mim e aos valores que sempre guiaram a minha vida: o amor, o respeito e o esforço.

Continuarei a lutar, como sempre, acreditando em mim, com o apoio daqueles que realmente me conhecem. Lutarei até ao final com o amor incondicional dos meus filhos, dos meus pais e de quem segue ao meu lado, para mostrar o mais rapidamente possível a minha inocência ao mundo inteiro".