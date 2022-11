Mulher do presidente do Flamengo, "bolsonarista", ataca nordestinos e gera confusão

"O problema não é meu, é da minha mulher. Ela tem direito de se posicionar", disse o presidente Rodolfo Landim. A esposa, Angela Machado, é diretora de Responsabilidade Social no Flamengo

Um comentário de Angela Machado nas redes sociais está a gerar enorme controvérsia no Brasil. Angela, esposa do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, é a diretora de Responsabilidade Social dos cariocas e partidária de Jair Bolsonaro, presidente brasileiro que acaba de perder a reeleição - Lula da Silva venceu o atoe eleitoral e vai ser o próximo presidente do Brasil. O triunfo contundente de Lula no Nordeste, por 69,34%, foi o alvo da ira de Angela.

"Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar, porque se o gado morrer o carrapato passa fome", escreveu Angela, que até natural da região, na sua conta de Instagram que entretanto teve de fechar. Refira-se que a expressão do gado é referente aos partidários de Bolsonaro.

"O problema não é meu, é da minha mulher. Ela tem direito de se posicionar. Isso foi quase um desabafo, por ver a terra que tanto ama e achar que não vai ter nos próximos anos o destino que ela gostaria que tivesse", disse em entrevista Rodolfo Landim, desculpando a mulher e não pedindo desculpas em nome do clube.