Mulher detida com duas pistolas em jogo de benjamins em Madrid

Aconteceu numa partida de crianças de seis anos em Alcobendas, em Madrid

Uma mulher de nacionalidade francesa, de 62 anos, foi detida em Espanha numa partida de benjamins, na posse de duas armas de fogo.

Aos dez minutos de jogo um homem começou a gritar ao ver a mulher com uma arma na mão, com seis balas. A mulher foi então imobilizada por dois polícias fora de serviço que estavam a ver os filhos a jogar e posteriormente detida, já por autoridades de serviço. Tinha ainda outra arma na mala, 12 cartuchos, quatro petardos e uma lata de spray pimenta. Estava com uma peruca e um boné.

O incidente foi em Alcobendas, em Madrid, numa partida de futebol para crianças de seis anos.

A polícia está a investigar a mulher francesa e já foi a sua casa no âmbito da investigação.

Segundo a Telecinco, o marido foi assassinado há cinco anos, com 20 tiros, em Marbella. Não se encontrou relação com as crianças que estavam em campo.