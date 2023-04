Mulher de Valverde reage à polémica: "Estivemos calados quase dois meses..."

Jogador do Real Madrid deu um soco a Baena, do Villarreal, após o jogo do campeonato espanhol.

O futebol espanhol está em alvoroço depois da agressão de Fede Valverde, internacional uruguaio do Real Madrid, a Baena, após o encontro entre Real Madrid e Villarreal (2-3), disputado no sábado. A imprensa espanhola afirmou que o avançado do "Submarino Amarelo" provocou o adversário nos dois últimos encontros em que se enfrentaram, com palavras que o próprio já negou: "Chora agora que o teu filho não vai nascer".

Mina Bonino, mulher de Valverde, recorreu às redes sociais e deu conta das dificuldades do casal no que toca ao nascimento do segundo filho. "Tenho de dar explicações por me terem dito que a minha gravidez não podia continuar? Estivemos calados quase dois meses à espera do resultado para saber se podíamos ou não continuar, tendo já cinco meses de gravidez. Já passei pelo suficiente para me virem questionar sobre a saúde do meu filho. Apesar de tudo, do fundo do meu coração, não desejo que ninguém passe por uma situação semelhante", pode ler-se.