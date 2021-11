Mulher de Muller impediu saída do alemão para Old Trafford, revelou Van Gaal

Thomas Muller pode desfalcar a seleção alemão para o jogo com a Hungria

Atual estrela do Bayern podia ter jogado no Manchester United, quando o holandês orientava os red devils, em 2015

Aos 32 anos, Thomas Muller vai construindo uma carreira de longevidade no Bayern de Munique. Mas podia não ser assim. Em 2015, o internacional alemão esteve prestes a assinar pelo United, numa transferência que só não andou para a frente devido à mulher do atleta.

Segundo Van Gaal, a esposa de Muller não estava disposta a sair da Alemanha e a embarcar numa aventura no estrangeiro, apesar da proposta de 100 milhões de euros que os red devils apresentaram, com contrato de 18 milhões para o avançado.

Thomas Muller notabilizou-se, entretanto, como um dos mais importantes jogadores do Bayern dos últimos anos. O avançado é o quarto com mais jogos na história do clube bávaro e o terceiro melhor marcador.