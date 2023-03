Mulher de Dani Alves anuncia separação: "Apesar dos danos, estou do seu lado"

Joana Sanz publicou uma carta aberta nas redes sociais, revelando o seu estado de espírito e as razões que levaram à decisão de divorciar-se do internacional brasileiro.

Joana Sanz anunciou esta quarta-feira de forma pública a sua separação com Dani Alves, internacional brasileiro que está detido preventivamente em Barcelona desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher na casa de banho de uma discoteca.

A modelo espanhola, de 29 anos, publicou uma carta aberta nas redes sociais, escrita à mão, em que revela o seu estado de espírito e as razões que a levaram à decisão de divorciar-se do lateral direito, de 39 anos, com quem se casou em 2015.

"A sensação de abandono e solidão decidiu aparecer à minha porta. Milhares de porquês sem resposta. Escolhi como companheiro uma pessoa que me parecia perfeita. Sempre me apoiou em tudo, ajudou-me a crescer (...) Custa-me muito aceitar que essa mesma pessoa me possa quebrar em mil pedaços. Vai demorar anos de vida a esquecer a sua forma de olhar para mim. Como se eu fosse incrível. E sim, sou trabalhadora, independente, inteligente, fiel e humana. Tão humana que apesar dos danos que me causou, estou do seu lado", pode ler-se.

"Vou continuar a estar com ele, mas de outra forma, e continuar a amá-lo. Mas amo-me a mim, respeito-me e valorizo-me muito mais a mim mesma. Fico com o que foi mágico e encerro esta etapa da minha vida que começou a 18 de maio de 2015. Aqui está uma mulher forte que agora vai passar à próxima etapa da sua vida", completou Joana Sanz.

Após o jogador ter visto ser-lhe negado o pedido de libertação provisória da prisão, devido ao risco de fuga que apresentava, espera-se que o julgamento do caso tenha início ainda este ano.