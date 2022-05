"Muitos jogadores pediam-me cigarros. Um, muito conhecido, era Osvaldo"

Declarações de Jordi Pérez de Jesús, mítico roupeiro do Espanhol, despedido no final da temporada 2019/20, em entrevista no programa "Perico que Vola".

Jordi Pérez de Jesús, mítico roupeiro do Espanhol, despedido no final da temporada 2019/20, na qual o clube desceu de divisão, em entrevista no programa "Perico que Vola", foi desafiado a revelar alguns segredos. Por exemplo, se ele, um fumador "pesado", partilhou cigarros com algum jogador.

"Muitos jogadores pediam-me cigarros. Um, muito conhecido, era [Dani] Osvaldo. Cristian Álvarez? Uma ou outra vez, raramente", afirmou.

De recordar que Dani Osvaldo representou o FC Porto na primeira metade da temporada 2015/16, tendo depois rumado ao Boca Juniors.