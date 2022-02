Declarações de Radja Nainggolan em entrevista concedida ao "La Repubblica".

Muitas vezes envolvido em polémicas devido ao seu estilo de vida, extra quatro linhas, Radja Nainggolan admite agora nunca se ter importado com aquilo que as pessoas diziam, denunciando que outros "simplesmente escondiam".

Em entrevista concedida ao "La Repubblica", o internacional belga falou sobre Itália e as saudades que tem do país, onde passou grande parte da sua carreira.

"Sinto falta de Itália, dos restaurantes, dos amigos... Não me parece que ficar acordado até tarde ou fumar um cigarro seja algo de errado", começou por dizer o agora jogador do Antuérpia, da Bélgica.

"Nunca me importei com aquilo que as pessoas diziam, já que outros simplesmente o escondiam. As pessoas sabem tudo de mim porque me viam na noite. Muitos bebem mais do que eu, mas ficam em casa e assim ninguém sabe de nada", concluiu.