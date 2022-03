Ainda a saída de Abramovich do Chelsea: "Não me parece particularmente justo"

Amanda Staveley, uma das proprietárias do Newcastle, abordou venda de Abramovich e as razões para o russo ter tomado a decisão

Amanda Staveley, uma das novas proprietárias do Newcastle, abordou, no Financial Times Business of Football Summit, um dos assuntos do momento no futebol inglês, como a venda do Chelsea por parte de Abramovich. A britânica lamentou que o processo tenha chegado a este ponto.

"Estou muito triste que alguém fique sem um clube de futebol por uma relação que possa ter com outra pessoa. Não creio que isso seja particularmente justo, para ser honesta. Mas temos de ter em conta todas as nossas relações", explicou.

Admitindo que encarou o Chelsea como uma boa oportunidade de negócio, Staveley explicou o porquê de ter avançado, juntamente com o consórcio saudita, para a compra do Newcastle.

"Gostámos do desafio de comprar um clube na 20ª posição, no campeonato, e de o levar ao topo", afirmou.