Mudryk desvaloriza críticas: "Vejam Vinícius na sua primeira época no Real Madrid"

Extremo ucraniano custou 70 milhões de euros ao Chelsea em janeiro e ainda não marcou o seu primeiro golo pelos blues, mas não se mostra preocupado com as críticas de que já foi alvo, dizendo que precisa de tempo para se impor, tal como aconteceu com o extremo brasileiro no gigante merengue.

Contratado ao Shakhtar Donetsk no último mercado de inverno, a troco de 70 milhões de euros, Mykhaylo Mudryk ainda não marcou o seu primeiro golo pelo Chelsea, mas não está muito preocupado com as críticas que já motivou em Inglaterra, dizendo que precisa de tempo para se afirmar.

"O meu nível? Vejam Vinícius na sua primeira temporada no Real Madrid e olhem para ele agora. Os jogadores precisam de tempo para mostrarem o seu nível depois de passarem de um país para outro", comentou, em declarações ao canal de Youtube ucraniano "Bombardier".

Refira-se que o extremo brasileiro também chegou a motivar críticas na primeira época em que representou o gigante merengue, após ter deixado o Palmeiras - registou quatro golos e oito assistências em 31 jogos. Já em 2022/23, Vini Jr. foi uma das grandes figuras do Real Madrid, com 23 golos e 19 assistências em 55 partidas.

Mudryk, por sua vez, apontou duas assistências em 17 jogos disputados na sua primeira (meia) época em Stamford Bridge.